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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 7:39

В Брянске на территории школы №46 прорвало трубы с горячей водой

Специалисты устраняют последствия аварии
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в минувшие выходные на территории школы №46 прорвало трубы с горячей. водой. Специалисты устраняют последствия аварии. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Работы начали еще в воскресенье. Их планируют завершить во вторник. Школа работает в штатном режиме. Место устранения аварии оградили, безопасность детей обеспечили.

- Несмотря на то, что сети являются бесхозными, к работе по устранению аварии приступило предприятие «Брянсккоммунэнерго», - рассказали в мэрии города. - Коммунальщики вскрыли часть плит, которыми закрыта теплотрасса. После предстоит заменить поврежденные трубы.