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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 6:50

Ночью в небе над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника

ВСУ атаковали Суражский район
Надежда ПЕТРУНИНА

Ночью в небе над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Силами Министерства обороны РФ над Суражским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - рассказал глава брянского региона. - Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим защитникам!

Напомним, ночью 25 сентября украинский беспилотник уничтожили над Брянским районом.