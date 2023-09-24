Фото: ОГИБДД по городк Брянску.

В Брянске 24-летняя женщина угодила под колеса легковушки на переходе. ДТП произошло 23 сентября около четырех часов дня по улице Красноармейской в районе дома №170. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

40-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» ехал по улице Красноармейской в крайнем правом ряду со стороны проспекта Станке Димитрова в сторону улицы Крахмалева на разрешающий сигнал светофора. Он сбил 24-летнюю женщину на переходе, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора для пешеходов.

- Водитель за последние два года к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения не привлекался, - рассказали в ОГИБДД по городу Брянску. – Он был трезвым в момент ДТП. Женщину госпитализировали с ушибленными ранами головы, переломом седалищной кости.