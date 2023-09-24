В Брянской области на пожаре дома погиб 45-летний мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Красногорском районе на пожаре дома погиб 45-летний мужчина. Информация о пожаре на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступила 23 сентября в 20:14. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

К месту ЧП в населенный пункт Яловская на улицу Октябрьская выезжали пожарно-спасательные расчеты на двух пожарных машинах. Обнаружили, что горит жилой дом.

- Пожар тушило звено газодымозащитной службы, для борьбы с огнем подали два пожарных ручных ствола, - говорят в МЧС. – Пламя локализовали в 20:40, полностью потушили в 20:48.

Причину ЧП устанавливают специалисты.