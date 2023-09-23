В Брянске при столкновении двух иномарок пострадала 24-летняя девушка. ДТП произошло 22 сентября около трех часов дня на улице 3-го Интернационала. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля «Тойота РАВ-4» ехал по улице 3-го Интернационала в направлении улицы Камозина на запрещающий сигнал светофора. Он не уступил дорогу автомобилю «Киа Рио» под управлением 56-летнего мужчины. Тот ехал со стороны улицы Харьковской в направлении улицы Союзной.

- В ДТП 24-летняя пассажирка автомобиля получила сотрясение головного мозга и ушибла лоб, - говорят в Госавтоинспекции. – Девушку госпитализировали.