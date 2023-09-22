В Брянске в "Соловьях" ремонтируют мосты

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в парке "Соловьи" ремонтируют мосты. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Один мост находится возле тропы здоровья. Он разрушился до такой степени, что по нему стало опасно ходить. Это сооружения имеет большое значение для местных жителей, которые по нему идут к своим домам и для отдыхающих в парке. Для ремонта потребовались один кубометр древесины и металл, из которого сделали поручни.

Второй мост – на тропинке в Соловьях также ждет восстановления. По просьбам местных жителей, дорожники начнут его ремонтировать в понедельник.