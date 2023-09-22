В сентябре спрос на ипотеку в ЦФО вырос в три раза

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За три недели сентября 3,2 тысячи заемщиков в ЦФО (без учета Москвы и Московской области) получили ипотеку на 11,7 млрд рублей только в ВТБ. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 72% превышает результат соответствующих трех недель августа. Средний чек ипотечного кредита в текущем месяце составил 3,7 млн рублей.

«Грядущий рост ставок по ипотечным программам и изменения требований к льготной ипотеке стали сильнейшим катализатором клиентского спроса. Начало осени было отмечено «бумом» на рынке жилищных кредитов», – заявил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

В целом по стране за три недели сентября, до повышения ставок, в банке взяли ипотеку 33 тысячи заемщиков на 174 млрд рублей. Это на 63% больше, чем в среднем за месяц с начала года и в два раза больше – чем за сентябрь 2022 года. Всего с начала года банк выдал более триллиона рублей жилищных кредитов, досрочно «перекрыв» результат всего 2022 года.

Как отмечают эксперты банка, на фоне ужесточения требований к льготным программам и серии роста ключевой ставки в четвертом квартале на рынке ипотеки произойдет «охлаждение». В октябре-декабре выдачи жилищных кредитов могут составить на рынке около 1,2 трлн рублей, что будет примерно на четверть ниже, чем в конце прошлого года. Однако повышенный спрос заемщиков на протяжении большей части года обеспечит рынку рекордные продажи, которые в первые в истории превысят 6 трлн рублей.