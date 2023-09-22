Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Брянец в пьяной ссоре разбил знакомой голову молотком. 60-летний житель Погарского района стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, ночью 5 июля этого года пьяный мужчина находился в комнате дома, расположенного на хуторе Лосевка Погарского района. Между ним и его знакомой вспыхнула ссора. В гневе он схватил молоток и не меньше двух раз ударил им женщину по голове, в левую теменно-височную область. Это принесло тяжкий вред здоровью потерпевшей.

- Уголовное дело направили в Погарский районный суд для рассмотрения по существу, - говорят в прокуратуре. - Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.