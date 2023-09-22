В Брянске водитель иномарки на тротуаре сбил троих человек

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Володарском районе Брянска водитель иномарки на тротуаре сбил троих человек. В числе пострадавших – трехлетняя девочка. ДТП произошло 22 сентября в девятом часу утра на перекрестке улиц Пушкина и Никитина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля «Киа», уходя от столкновения с автомобилем «Ниссан» под управлением 39-летнего мужчины, выскочил на тротуар. Он сбил 57-летнюю и 21-летнюю женщин и трехлетнюю девочку. Пострадавших доставили в больницу с различными травмами.

- В специализированном отделе Следственного управления УМВД России по Брянской области завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - говорят в Госавтоинспекции. - Расследование уголовного дела продолжается.

УВД России по Брянской области просит очевидцев автоаварии обратиться в полицию по телефону 8 (4832) 67-03-61.