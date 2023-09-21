В Брянской области из-за халатности инженера на детской площадке разбился ребенок

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянских Клинцах из-за халатности инженера на детской площадке разбился ребенок. Бывший главный инженер муниципального унитарного предприятия стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием и в суде установили, что мужчина, будучи ответственным за содержание сооружений и конструкций на детских игровых площадках, в том числе на игровом комплексе, на улице Площадь Свободы в Клинцах, зная о его неудовлетворительном состоянии и необходимости ремонта, не принял никаких мер. На игровом комплексе в полу не было двух пролетов фанеры. Из-за этого 6 октября 2022 года ребенок упал через отсутствовавший пролет на землю и получил тяжкий вред здоровью.

- Суд признал бывшего главного инженера виновным, - рассказали в Следственном комитете. - Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.