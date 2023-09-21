На Брянщине простились с бойцом отряда «ШтормZ » Максимом Матюниным

Фото: соцсети.

В Комаричском районе, в поселке Лопандино, простились с погибшим во время спецоперации на Украине Максимом Матюниным. Он был бойцом отряда «Шторм Z». Жизнь мужчины оборвалась в 32 года. Об этом сообщают в соцсети.

Односельчане не скрывали слез. Родственники погибшего, представители администрации района, военного комиссариата и близкие друзья пришли проводить в последний путь односельчанина. Они не скрывали слез. Память героя почтил минутой молчания.

Наш земляк родился и вырос в многодетной семье. Там его все ценили и уважали. Он был любимым сыном, а также надежным другом и хорошим братом.

Напомним, брянский военнослужащий Александр Савкин погиб во время спецоперации на Украине.