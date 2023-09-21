В Брянске в овраге на Станке Димитрова убрали свалку

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске по проспекту Станке Димитрова в овраге возле дома №55 убрали свалку. Раньше на нее жаловались в соцсетях горожане. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

На место оперативно прибыла техника, завезли грунт. Специалисты сделали вывод, что можно будет убрать лишь ту часть свалки, к которой сможет подъехать техника.

- Вчера и сегодня дорожные службы занимались ликвидацией свалки, - рассказали в мэрии города. - Для этих целей завезли 180 тонн грунта. Поддерживать порядок там будут управляющие компании, обслуживающие близлежащие дома. По поручению Дениса Семёнова они же должны провести разъяснительную работу со своими жильцами на тему «чисто там, где не сорят».