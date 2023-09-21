Брянец решил продать две ручные гранаты и угодил в колонию

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской оласти.

Житель Клинцовского района решил продать две ручные гранаты и угодил в колонию. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

В январе этого года мужчина нашел две ручные осколочные оборонительные гранаты Ф-1 с двумя запалами УЗРГМ-2. Находку брянец хранил у себя с намерением сбыть.

Подозреваемого задержали правоохранители во время продажи гранат.

На мужчину завели уголовное дело.

- Жителя Клинцовского района приговорили к шести годам лишения свободы, - рассказали в УФСБ. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также мужчину оштрафовали на 120 тысяч рублей.