Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянской области осудят рецидивиста за серию преступлений. 51-летний житель Почепского района ответит перед судом по нескольким статьям: «Кража», «Побои», «Покушение на убийство». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в мае этого года мужчина в Почепе украл из дома своей сестры, у который тогда проживал, имущество стоимостью больше восьми тысяч рублей.

Он же 8 июня этого года, будучи пьяным, поссорился с местной жительницей и ударил ее рукой по лицу. Заступившегося за нее знакомого ударил головой по голове и несколько раз руками в грудь, а также ножницами в шею. Мужчина остался жив только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Также выяснили, что обвиняемый в 2007 году был осужден за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. Он вышел из колонии в марте 2023 года.

-Уголовное дело рассмотрит Почепский районный суд, - сказали в прокуратуре.