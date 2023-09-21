В брянских Клинцах водитель иномарки на переходе сбил пенсионерку. ДТП произошло 20 сентября во втором часу дня на проспекте Ленина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 83-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» ехал со стороны улицы Дзержинского в сторону улицы Калинина. Он сбил 74-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому переходу слева направо по ходу движения автомобиля. После водитель врезался в автомобиль «Форд Фокус» под управлением 24-летнего водителя, который уступал дорогу пешеходу.

- В ДТП пенсионерка получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану лица, повреждение правого колена, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавшую госпитализировали.