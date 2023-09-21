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НовостиОбщество21 сентября 2023 7:49

В Брянске ищут 71-летнего Александра Крылова

Мужчина ушел из дома и не вернулся
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянске ищут 71-летнего Александра Крылова. Мужчина 14 сентября ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, лысый, глаза зеленые. Был одет в синие джинсы, голубую рубашку с коротким рукавом, коричневые ботинки. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Крылова, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

Напомним, в брянском Погаре ищут 77-летнюю Лидию Пономареву.