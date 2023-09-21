Фото: поисковй отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 77-летнюю Лидию Пономареву. Женщина пропала 19 сентября в Погаре. Она ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза светло-карие. Женщина была одета в черную кофту с коричневыми вставками на рукавах и воротнике, голубую футболку с мелким желтым рисунком, темно-серые брюки, белые туфли. Она дизориетирована, страдает потерей памяти.

Всех, кто что-то знает о местонахождении Лидии Пономаревой, волонтеры прося сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.