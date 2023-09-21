В Брянске «заминировали» две школы, гимназию и торговый центр

Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

В Брянске «заминировали» гимназию №3 по улице Фосфоритной,9, школу №30 по улице Коминтерна, 34, школу №9 по улице Пересвета,3, а также торговый центр «Мельница» по улице Красноармейской, 100.

Информация о минировании поступила в единую дежурную диспетчерскую службу города 21 сентября около девяти часов утра. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- На место направлены все службы жизнеобеспечения, - рассказали в мэрии города. - Специалисты проверяют информацию о минировании.