Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 сентября 2023 7:16

В Брянске «заминировали» две школы, гимназию и торговый центр

На места выехали спецслужбы
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

В Брянске «заминировали» гимназию №3 по улице Фосфоритной,9, школу №30 по улице Коминтерна, 34, школу №9 по улице Пересвета,3, а также торговый центр «Мельница» по улице Красноармейской, 100.

Информация о минировании поступила в единую дежурную диспетчерскую службу города 21 сентября около девяти часов утра. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- На место направлены все службы жизнеобеспечения, - рассказали в мэрии города. - Специалисты проверяют информацию о минировании.