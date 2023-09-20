В Брянске капитально отремонтировали дорогу по улице Снежетьский Вал

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске завершили капитальный ремонт дороги по улице Снежетьский Вал. Работы вели на участке протяженностью больше 2,6 километра от проспекта Московского до моста через реку Снежеть. Эта дорога соединяет Фокинский и Володарский районы. Стоимость капремонта магистрали - больше 73 миллионов. рублей. Контракт был рассчитан до 26 сентября, но подрядная организация справилась раньше. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Как сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства города Брянска, на участках дороги заново устроили усиленное основание - из тощего бетона толщиной 19 сантиметров. Это сделали для того, чтобы в будущем не проседало дорожное покрытие. Сверху на него уложили два слоя асфальта, всего 11 сантиметров. Таких участков два: от проспекта Московского до переезда и 600 метров от моста через Снежеть также в сторону проспекта. За счет этого дорога и поднялась. На других участках провели фрезеровку и укладку асфальта. Также на улице установили пять светофоров, светодиодное освещение.

- Щебеночную обочину между проезжей частью и тротуаром сделали для лучшего водоотвода - через гравий осадки будут «уходить», - рассказали в мэрии города. - А в зимнее время на этой обочине будут формироваться снежные валы. Таким образом, и проезжая часть не сузится, и тротуар не будет засыпан снегом.

Что касается недостатков после ремонта, то фокинские дорожники, которые будут обслуживать эту дорогу, предъявили претензии к качеству съездов с дороги, пандусов на тротуарах, отклонение которых превышают нормы. Со стороны ГИБДД сделали замечания по поводу отсутствия дорожных знаков. Также на улице предстоит снова смонтировать остановочные павильоны, убранные на время ремонта. А еще обрезать кустарники, мешающие проходу по тротуарам.

После того, как дорогу примут в эксплуатацию, она будет пять лет находиться на гарантии у подрядчика.