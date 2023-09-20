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НовостиОбщество20 сентября 2023 13:28

В Брянске в сквере имени Пушкина подрядчик устраняет недостатки

Комиссия проверила работу над ошибками
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брянска подрядчик устраняет недостатки после ремонта сквера имени Александра Пушкина. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Теперь сквер освещают светодиодные светильники. Пешеходные дорожки выложены тротуарной плиткой. Зоны отдыха покрыли гранитным отсевом, провели ландшафтные работы. Смонтировали ограждение, установили малые архитектурные формы.

Специальная комиссия проверила, как подрядчик устраняет допущенные недостатки.

- Подрядчик привез в сквер грунт для газонов, - рассказал председатель комитета по ЖКХ Брянского городской администрации Владимир Тюканько. - Рабочие заменили деревянные элементы на лавочках. У бордюров подсыпали щебень. Сквер готов к приему горожан.

На ремонт сквера имени Пушкина в Володарском районе потртили 20 миллионов рублей.