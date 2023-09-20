В брянском Фокино подрядчик похитил деньги во время ремонта дома

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском Фокино подрядчик похитил деньги во время капитального ремонта многоквартирного дома №14а по улице Гагарина. Прокуратура провела проверку. Об этом сообщают в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

- Установили, что подрядной организацией в рамках проведения капитального ремонта многоквартирного дома не выполнены предусмотренные проектно-сметной документацией работы на сумму больше 690 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре. - Однако при предоставлении исполнительной документации для оплаты по контракту указанный факт был скрыт.

Надзорное ведомство передало материалы проверки в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. После их рассмотрения завели уголовное дело по статье «Мошенничество».