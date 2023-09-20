Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

В Брянске автоинспекторы устроят «охоту» на пешеходов-нарушителей. В городе с 21 по 22 сентября пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

В августе в Брянске произошло девять дорожно-транспортных происшествий, в которых один пешеход погиб и восемь получили травмы. Зафиксировали семь случаев наездов на пешеходов водителями на переходах. Один человек погиб и шесть получил травмы.

Всего с начала 2023 года в 35-ти ДТП пострадали 36 пешеходов. Из них четыре человека погибли. Причем торе погибших – пожилые люди. Два смертельных ДТП произошли на парковке возле торгового центра и в пешеходной зоне.

- Проговорите со своими пожилыми родственниками и детьми «пошагово» их действия при пересечении проезжей части по пешеходному переходу, - просят брянцев в Госавтоинспекции.