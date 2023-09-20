В Брянской области осудят 18-летнего сообщника телефонных мошенников

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянских Клинцах осудят 18-летнего сообщника телефонных мошенников. Парень стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и значительном размерах». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в январе этого года участники банды с целью незаконного обогащения звонили жителям Клинцов и Новозыбкова в возрасте от 76 до 87 лет. Они сообщали о том, что их близкие родственники попали в ДТП и для помощи последним срочно требуется крупная сумма денег.

18-летний фигурант встречался с пожилыми людьми, представлялся курьером и забирал у обманутых людей деньги, чтобы потом их перевести на обезличенные счета.

Таким образом злоумышленники обманули семерых пенсионеров на больше чем 1,7 миллиона рублей.

- Уголовное дело по существу рассмотрит Клинцовский городской суд, - сказали в прокуратуре.