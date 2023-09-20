В брянском Дятькове в ДТП погиб 20-летний водитель питбайка. Автоавария произошла 19 сентября в третьем часу дня по улице Фокина. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 20-летний водитель питбайка «БСЕ» при объезде остановившихся машин, не справился с управлением. Он врезался в автомобиль ГАЗ под управлением 46-летнего водителя, а затем – в КАМАЗ, которым управлял 60-летний мужчина.

- Мотоциклист погиб до приезда скорой медицинской помощи, - говорят в Госавтоинспекции.

Погибший не имел водительских прав и ехал без мотошлема. Чтобы установить состояние опьянения, у мотоциклиста взяли кровь на анализ.