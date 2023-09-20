Фото: управление жилищно-коммунального хозяйства Брянска.

В Володарском районе Брянска по улице Объездной ремонтируют дорогу. Работы ведут на участке длинной почти в полтора километра. Подрядчик выполняет земляные работы, укладывает асфальт на проезжей части, делает тротуары.Устанавливают 47 новых опор освещения. На них монтируют светодиодные фонари. Регулировать движение на Объездной будут четыре светофора и 53 дорожных знака. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Подрядчик должен закончить ремонт улицы Объездной до 20 октября, - рассказал начальник отдела технического надзора МКУ УЖКХ города Брянска Александр Зайцев. - Сейчас ведётся устройство верхнего слоя покрытия автодороги и обустройство тротуаров. Мы постоянно контролируем график и качество работ. Больших нареканий к подрядчику у нас нет.

Чтобы завершить ремонт быстрее и свести к минимуму заторы на дороге, работы ведут вечером и ночью. Их выполняют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».