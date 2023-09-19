Над Суземским районом уничтожили украинский беспилотник

Над Суземским районом силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом 19 сентября сообщает на своей странице ВКонтакте губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Пострадавших и разрушений нет, - рассказал глава брянского региона. - Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо подразделениям ПВО!

Напомним, 19 сентября ВСУ обстреляли поселок Суземка. Среди местных жителей никто не пострадал.

А 18 сентября при обстреле украинскими террористами поселка Каменский Хутор пострадала 82-летняя женщина. Ее доставили в больницу.