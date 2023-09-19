Фото: телекрам-канал "Приграничье Брянск".

В Брянской области ВСУ обстреляли поселок Суземка. Об этом 19 сентября сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

Фото: телекрам-канал "Приграничье Брянск".

- В результате обстрела повреждены три домовладения, нежилое здание и один автомобиль, - рассказал глава брянского региона. - Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Напомним, во время обстрела украинскими террористами села Каменский Хутор пострадала 82-летняя женщина.