Фото: телекрам-канал "Приграничье Брянск".
В Брянской области ВСУ обстреляли поселок Суземка. Об этом 19 сентября сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.
Фото: телекрам-канал "Приграничье Брянск".
- В результате обстрела повреждены три домовладения, нежилое здание и один автомобиль, - рассказал глава брянского региона. - Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Напомним, во время обстрела украинскими террористами села Каменский Хутор пострадала 82-летняя женщина.