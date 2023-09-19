Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске прокуратура потребовала сделать тротуар по улице Объездной. Надзорное ведомство провело проверку. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили факт отсутствия обустроенного тротуара по улице Объездной на участке от пересечения с улицей Советской до переулка Пилотов (с противоположной стороны дороги зданию Дворца единоборств имени Артема Осипенко), что создает препятствия в движении пешеходов, а также не согласуется с требованиями технических регламентов в сфере содержания объектов улично-дорожной сети, - рассказали в прокуратуре.

Прокурор подал иск в суд и потребовал обязать Брянскую городскую администрацию, комитет по ЖКХ Брянской городской администрации обустроить тротуар по улице Объездной.

Иск находится на рассмотрении Советского районного суда Брянска.