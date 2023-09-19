В Севском районе водитель иномарки угодил в кювет, опрокинулся и загорелся. ДТП произошло в ночь с 18 на 19 сентября около 2:15 на 515 километре дороги М3 «Украина». Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля «Лексус» ехал со стороны Курска в направлении Киева. Он врезался в препятствие. После чего автомобиль угодил в кювет, перевернулся и воспламенился.

- От полученных травм водитель умер в больнице, - говорят в Госавтоинспекции.

Установили, что погибший без разрешения хозяина машины взял ключи и уехал. Раньше водителя наказывали за нетрезвое вождение. Есть основания полагать, что погибший в момент ДТП мог быть пьяным. Это установят точно после проведения медицинской экспертизы.