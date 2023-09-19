В Брянске поздно вечером потушили частный дом

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске поздно вечером потушили жилой частный дом по улице Городищенской, 44. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации со ссылкой на региональное МЧС.

Горела крыша площадью около 200 квадратных метра. В 00:01 поджар локализовали, в 00:15 – ликвидировали открытое горение, а в 02:19 огонь полностью потушили.

Пострадавших нет. Жильцы покинули горящий дом самостоятельно.

Напомним, 18 сентября в Бежицком районе Брянска на пожаре в пятиэтажке спасли 19 человек. Два человека пострадали.