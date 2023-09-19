В брянском Дятькове преображаются дороги

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянском Дятькове приводят дороги, ведущие к туристическим объектам. Работы проходят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В этом году в Дятькове отремонтировали автодороги по проспекту Доброславина, а также улицам Пушкина, Луначарского и участок автодороги по улице Ленина. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

А в 2022 году в порядок привели дорогу по улице Крупской. В 2021 году в Дятькове обновили участок улицы Ленина, а в 2020 отремонтировали улицу Московскую.

Как известно, «Хрустальный город» вошел в реестр инвестиционных проектов и федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации».

Популярностью у туристов в Дятькове пользуется храм Неопалимая Купина с уникальным хрустальным иконостасом. Рядом с храмом возведен единственный в мире Поклонный хрустальный крест в память о воинах, погибших на Дятьковской земле. А также туристы с удовольствием посещают Музей дятьковского хрусталя. Его история связана с Дятьковским хрустальным заводом.