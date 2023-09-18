В Брянске осудят поджигателя автомобилей

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Житель Брянска ответит перед судом за три сожженные машины .42-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела статье «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, ночью 27 мая этого года мужчина находился возле дома №56 по улице Щукина. Он из хулиганских побуждений облил бензином припаркованный автомобиль «Ауди-100» и поджег его. В результате огонь перекинулся и на стоящий рядом автомобиль ВАЗ 2121. Иномарка сгорела полностью, а отечественный автомобиль оказался поврежденным.

Это же мужчина ночью 10 июня этого года около дома №29 по улице Карла Либкнехта в Брянске также сжег автомобиль «Ауди 100». На машине теперь ездить невозможно.

Злоумышленник причинил ущерб больше 530 тысяч рублей.

- Уголовное дело рассмотрят в Советском районном суде Брянска, - рассказали в прокуратуре.