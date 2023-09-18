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НовостиОбщество18 сентября 2023 7:55

В Погарском районе прокуратура потребовала привести в порядок дорогу

Надзорное ведомство провело проверку
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В селе Балыкино Погарского района прокуратура потребовала привести в порядок автомобильную дорогу местного значения по улице Озерной. Надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что в нарушение требований закона и государственных стандартов на протяжении автомобильной дороги местного значения по улице Озерной в селе Балыкино имеются просадки, а также иные повреждения, препятствующие ее надлежащей эксплуатации, - рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство подало иск в суд с требованием заставить Посудичскую сельскую администрацию привести автодорогу в соответствие с требованиями государственных стандартов.

Иск находится на рассмотрении.