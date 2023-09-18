В Брянском районе 47-летний мужчина погиб под колесами автомобиля. ДТП произошло 17 сентября в девятом часу вечера на первом километре дороги Бордовичи-Отрадное. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля ехал со стороны Брянска в направлении села Отрадное. Он сбил идущего по проезжей части дороги 47-летнего мужчину. Пешеход шел попутно.

- От полученных травм мужчина умер на месте ДТП, - говорят в Госавтоинспекции.

Погибший пешеход был в темной одежде без световозвращающих элементов, у него были ручную кладь и мобильный телефон, которым подсвечивал дорогу. Для установления у него состояния опьянения взяли кровь на анализ.

- В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка с изучением обломков транспортного средства и исследованием имеющихся записей с камер видеонаблюдения, - рассказали в Госавтоинспекции.