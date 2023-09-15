Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянской Навле мотоциклиста при обгоне сбила иномарка. ДТП произошло 14 сентября около восьми часов вечера на улице Розы Люксембург. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 29-летний водитель мотоцикла «Расер» ехал в сторону улицы Советской. Он стал обгонять в пределах своей полосы автомобиль «Форд Мондео». Иномарка в этот момент поворачивала налево и врезалась в мотоцикл.

- В ДТП водитель мотоцикла получил ссадину на лбу и частично повредил связки левого ключичного сустава, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой.