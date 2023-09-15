В Брянске скосили траву у дома ветерана войны

Фото: пресс-служба Брянской городской админисмтрации.

В Володарском районе Брянска скосили траву у дома ветерана войны Зои Семеновны Артюховой. Женщина проживает в частном секторе. В силу преклонного возраста ей трудно самостоятельно заниматься благоустройством территории. На помощь пришла Володарская районная администрация. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города.

Коммунальщики триммером покосили траву в палисаднике, а также вдоль дома и забора. Облагородили кустарники, собрали скошенную траву.

- Для нас стало доброй традицией окружать пожилых людей заботой, - говорит глава Володарской районной администрации Светлана Бледнова. - Мы знаем, что их души ранимы и чувствительны, ведь за их плечами - прожитые годы, тяжелые минуты невзгод и испытаний. Для этой категории людей так важно простое человеческое участие и внимание. Просьбам таких людей мы всегда открыты.