В брянском Сураже капитально ремонтируют мост через реку Ипуть

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В брянском Сураже капитально ремонтируют мост ЗАО «Пролетарий» через реку Ипуть. Объект по улице Фабричной возвели больше 40 лет назад. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

За это время сооружение значительно износилось. Строители расширят полосы движения, увеличат ширину пешеходных тротуаров. Сделают новые подъездные пути к мосту.

Сейчас подрядчик проводит работы по устройству гидроизоляции, а также подготовку к укладке асфальтобетона. Капитальный ремонт ведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».