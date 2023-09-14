В Брянской области ночью отразили еще четыре атаки украинских беспилотников

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Брянской области отразили еще четыре атаки украинских беспилотников. Ночью 14 сентября над Брасовским и Стародубским районами силами ПВО Министерства обороны РФ пресекли еще одну атаку украинских террористов. Здесь уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Пострадавших и разрушений нет, - сказал глава брянского региона. - Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!

Также ночью 14 сентября сбили беспилотый летательный аппарат в небе над Карачевским районом. К счастью, также обошлось без жертв и разрушений.

А еще приселки ночную атаку ВСУ над Брянским районом. Здесь силами ПВО Министерства обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Жертв и разрушений, к счастью также нет.

Напомним, вечером 13 сентября, в небе над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника.

«Машины смерти» сбили над Унечским районом.