Замещающие облигации станут трендом 2024 года на рынке инвестиций

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Экономическая трансформация вследствие санкционных ограничений стала катализатором развития внутреннего рынка российских инвестиций и вывела на него новые инструменты. Замещающие облигации вместо привычных ранее евробондов набирают популярность, цифровые финансовые активы активно готовятся составить конкуренцию классическим инструментам фондового рынка. Об этом рассказал заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев на ВЭФ-2023.

Одним из новых и развивающихся инструментов инвестирования становятся цифровые финансовые активы (ЦФА). По словам Евгения Береснева, в настоящее время количество людей, которые интересуются этим продуктом, увеличивается с каждым месяцем.

Инвесторам потенциально будут интересны три разновидности ЦФА, отмечает спикер. Первое, это самые простые, с фиксированным доходом, похожие на облигации с купонными выплатами. Из-за «цифрового» характера актива эмитент может выпустить его быстрее и с меньшим количеством издержек, а инвестор – рассчитывать на более высокую доходность.

ЦФА, привязанные к стоимости реальных активов, например, драгоценных металлов, позволят заработать на росте цены базового актива и избежать затрат на его физическое владение. Не менее интересным станет ЦФА на недвижимость, так как с ним возможно получение доходности от динамики стоимости квадратного метра и экспозиция на объекты, которые по каким-то причинам были недоступны в оффлайне. «Для эмитента и инвестора «ЦФА на квадратные метры» – выгодная альтернатива закрытым паевым фондам. С точки зрения регулирования выпустить ЦФА гораздо проще, чем зарегистрировать новый ЗПИФ и запустить его работу. Однако наша основная рекомендация тем, кто намерен инвестировать в цифровые финансовые активы, – в первую очередь рационально оценивать кредитный риск эмитента, понимать его бизнес, смотреть внимательно на финансовые метрики и кредитные рейтинги», – резюмировал он.

Продукт, появившийся в прошлом году, – замещающие облигации, также вызывает интерес у инвесторов. Главное преимущество – отсутствие инфраструктурных и санкционных рисков, потому что бумаги выпущены по российскому праву. «Кроме того, это валютная диверсификация: бумаги номинированы в валюте, но выплаты купонов и номинала производятся в рублях по курсу Банка России. Валютная экспозиция отчасти страхует от девальвации рубля, что сейчас особенно актуально. Дальнейшему росту сегмента замещающих облигаций будут способствовать законодательные изменения, которые обязывают провести замещение российских корпоративных евробондов до 1 января 2024 года», – говорит Евгений Береснев.

Облигации с переменным купоном, который привязан к уровню ключевой ставки, также становятся одним из трендовых инструментов. Они могут обеспечить дополнительную доходность в случае возможного повышения ключевой ставки. Если клиенты рассматривают покупку акций, то в этом направлении, по словам спикера, стоит выбирать экспортеров, которых не так серьезно затрагивают темпы развития внутренней экономики, в первую очередь, это нефтяные компании.