Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске 10 фигурантов ответят перед судом за незаконный оборот лекарственных средств. Девятерых участников банды обвиняют в в незаконном обороте организованной группой лекарственных средств, не зарегистрированных в установленном порядке, а также в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По подозрению в совершении указанных преступлений задержали еще десять жителей города Москвы и Московской области.

По версии следствия, с апреля 2018 по апрель 2023 года фигуранты занимались предпринимательством. связанным с с ввозом на территорию Российской Федерации и сбытом не зарегистрированных в установленном порядке лекарственных средств на сумму больше 800 миллионов рублей.

Подозреваемым предъявили обвинение.

- Десятерым задержанным по ходатайству следственного органа судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в Следственном комитете. - В отношении еще двоих избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Напомним, что восемь ранее задержанных фигурантов содержатся под стражей, одному избран залог в размере одного миллиона рублей.