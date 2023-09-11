Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области завершают ремонт дороги Брянск-Дятьково- граница Калужской области. В этом году больше девяти километров магистрали обновили в Брянском и Дятьковском районах. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Сейчас подрядчик укладывает верхний слой дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Работы ведут на въезде в Брянск, на пересечении с автодорогой Северо-западный обход города.

Дорога Брянск-Дятьково-граница Калужской области является объектом регионального значения. Она соединяет Брянскую и Калужскую области, а также является частью опорной сети автомобильных дорог в регионе.

Верхний слой покрытия магистрали делают из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

- Этот материал обладает рядом преимуществ, которые делают его прекрасным выбором для ремонта автодорог регионального значения, - пояснил в управлении автомобильных дорог Брянской области.- Щебеночно-мастичный асфальтобетон характеризуется высокой стойкостью к износу, что особенно важно для дорог с интенсивным транспортным потоком. Это позволяет увеличить срок службы дорожного полотна и сократить необходимость в периодическом ремонте и обслуживании. Материал обладает также высокой прочностью, позволяющей выдерживать значительные нагрузки. Такое качество особенно важно для автодорог, связывающих различные регионы и используемых для перевозки грузов. Кроме того, щебеночно-мастичный асфальтобетон обладает отличной устойчивостью к атмосферным факторам, включая воздействие влаги, морозов и солнечного излучения.

Ремонт магистрали регионального значения проводят в рамках национального проекта «безопасные качественные дороги».