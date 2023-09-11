Первую на Дальнем Востоке гибридную аудиторию открыли в ДВФУ

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) открыта гибридная аудитория в Школе экономики и менеджмента (ШЭМ ДВФУ).Аудитория оборудована комплексом современных мультимедийных систем, который позволяет не только проводить занятия очно, но и открывает новые возможности для развития дистанционного образования.

«Благодаря тесному сотрудничеству с банком ВТБ в ДВФУ появилась первая на Дальнем Востоке гибридная аудитория, которая позволит вывести дистанционное образование на принципиально новый уровень. Создание гибридной аудитории это не только инфраструктурное изменение, это перезагрузка подхода к проектированию образовательного процесса и педагогическому дизайну. Активное использование гибридной аудитории позволит охватить новые целевые аудитории, повысить мобильность студентов. В настоящее время это особенно важно для укрепления взаимодействия не только с российскими университетами, но и зарубежными», — подчеркнул ректор ДВФУ Борис Коробец.

Гибридная аудитория создана на основе концепции Высшей школы менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ). Схожесть предметных тематик в области экономических наук ШЭМ ДВФУ и ВШМ СПбГУ позволит быстрее перенять опыт преподавателей по реализации дисциплин в гибридном формате, а также расширить область взаимодействия между вузами.

«Мы видим свою задачу в том, чтобы сделать Дальний Восток не дальним. Использование технологий гибридного обучения обеспечивает одинаковые возможности по доступу к самому современному образовательному контенту и лучшим преподавателям студентам в любой точке нашей страны. Открытость ДВФУ к внедрению инноваций, готовность вовлекать бизнес в развитие программ обучения создают для студентов и слушателей дополнительные преимущества и открывают новые возможности.», — отметила заместитель председателя правления банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.

Гибридная аудитория — специальная аудитория, оборудованная современной мультимедийной системой, позволяющей проводить занятия одновременно для студентов в аудитории и в дистанционном режиме. Установленное высокотехнологичное оборудование позволяет проводить интерактивные образовательные активности, мероприятия с онлайн-участниками. Аудитория построена по принципам self-service — ее использование требует особой подготовки преподавателей и не предполагает постоянного сопровождения работы со стороны ИТ-службы. В гибридной аудитории уже прошли успешные защиты выпускных работ студентов ДВФУ совместной с Высшей школой экономики двудипломной программы, мероприятия летней школы по городской экономике с подключением онлайн-участников и онлайн-спикеров.

В дальнейшем в ДВФУ планируется развитие концепции гибридного обучения, в том числе это касается реализации дисциплин и сетевых образовательных программ в гибридном формате. Привлечение внешних преподавателей-экспертов и экспертов-практиков позволит повысить качество образования.

В этом году, благодаря реализуемой в Дальневосточном федеральном университете политике «Восточный вектор», преподаватели Восточного института и Института математики и компьютерных наук будут проводить занятия на базе гибридной аудитории не только студентам ДВФУ, но и студентам вузов-партнеров Азиатско-Тихоокеанского региона. Первыми примут участие вузы Китая и Мьянмы: Чунцинский университет телекоммуникаций, Гуйлиньский политехнический университет, Пекинский университет иностранных языков и Янкогнгский университет иностранных языков в Мьянме.

Кроме того, внедрение гибридного формата в образовательный процесс позволит университету расширить свои возможности, сделать образование более доступным, в том числе создать инклюзивную среду для студентов с ограниченными возможностями здоровья.