Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Жуковском районе пьяный водитель иномарки угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 10 сентября в шестом часу вечера на третьем километре дороги Жуковка-Косилово. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Хендай» ехал со стороны деревни Гришина Слобода в направлении Жуковки. Он не справился с управлением, угодил в кювет и опрокинулся.

- В ДТП водитель иномарки получил перелом левой пятки, черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом левого и правого бедер, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали.

У водителя на месте ДТП установили состояние алкогольного опьянения – 0,440 миллиграмм на литр. Мужчина не согласился с результатами и его направили в медицинское учреждение, где у водителя взяли кровь для проведения соответствующих анализов.