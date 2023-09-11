Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА (РАСЮК).

В Брянске прокуратура помогла сироте получить жилье. После обращения местной жительницы надзорное ведомство провело проверку. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что в несовершеннолетнем возрасте заявительница осталась без попечения родителей, так как они были лишены родительских прав в судебном порядке, - рассказал в прокуратуре. - Несмотря на включение в 2016 году в список лиц, нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма специализированных жилых помещений, жилье ей не предоставлено.

Прокурор подал иск в суд. После этого Брянскую городскую администрацию обязали обеспечить сироту жильем. Но администрация не согласилась с решением суда и обжаловала его в апелляционном порядке. Брянский областной суд решение суда первой инстанции оставил без изменения, а жалобу без удовлетворения.

- Поскольку администрация не исполнила решение суда добровольно, прокурор в суде истребовал исполнительный лист и направил его в службу судебных приставов, - горят в надзорном ведомстве.

После вмешательства прокуратуры сироте предоставили квартиру.