Фото: Павел Бедняков, РИА Новости.

Сбербанк в августе выдал рекордный объем ипотеки — 522,5 миллиарда рублей, при этом по итогам восьми месяцев выдача превысила уровень за весь прошлый год на 6%, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев.

Банк России в августе на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение. На этом фоне российские банки начали поднимать ставки по жилищным кредитам.

"По итогам августа мы выдали рекордный объём ипотеки — 146 тысяч жилищных кредитов на 522,5 миллиарда рублей. Это исторический рекорд, предыдущий был установлен в июле этого года — тогда объём выдач превысил 386 миллиардов рублей", — сообщил он в интервью в рамках ВЭФ.

Царев добавил, что всего за восемь месяцев этого года банк выдал более 819 тысяч жилищных кредитов на 2,7 триллиона рублей — в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год. Сбербанк сейчас видит укрепление тренда на растущую востребованность льготных программ, отметил первый зампред правления кредитной организации.

"Здесь мы также отмечаем рекордный спрос: 69,5 тысячи кредитов на 304,2 миллиарда рублей россияне оформили в августе по программам "Господдержка", "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Ипотека для IT". Объем выдач на 50% превысил показатель июля, когда был установлен предыдущий рекорд по льготным программам жилищного кредитования", — указал он.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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