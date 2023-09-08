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НовостиОбщество8 сентября 2023 15:10

В Брянске завершилось благоустройство Отрадной и Народной улиц

Ремонт улиц проведен по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Брянская городская администрация

Фото: Брянская городская администрация

В Брянске привели в нормативное состояние дороги по двум улицам Бежицкого района. Качество проделанной работы оценила межведомственная комиссия, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, улица Народная после реконструкции заметно преобразилась. Прежде здесь пролегала грунтовая автострада. Теперь дорога заасфальтирована, появились тротуары, дорожные знаки и 11 светодиодных фонарей. Кроме того, специалисты обустроили «лежачих полицейских».

Заметно обновилась и улица Отрадная. Проезжую часть покрыли двумя слоями асфальта. Для слабовидящих людей перед пешеходными переходами положили тактильную плитку. Также благоустроили тротуары, установили современное освещение и сделали «лежачих полицейских».

После мониторинга эксперты комиссии рекомендовали подрядчику убрать строительный мусор, занизить один из колодцев и передвинуть дорожный знак.