В Брянске завершилось благоустройство Отрадной и Народной улиц

Фото: Брянская городская администрация

В Брянске привели в нормативное состояние дороги по двум улицам Бежицкого района. Качество проделанной работы оценила межведомственная комиссия, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, улица Народная после реконструкции заметно преобразилась. Прежде здесь пролегала грунтовая автострада. Теперь дорога заасфальтирована, появились тротуары, дорожные знаки и 11 светодиодных фонарей. Кроме того, специалисты обустроили «лежачих полицейских».

Заметно обновилась и улица Отрадная. Проезжую часть покрыли двумя слоями асфальта. Для слабовидящих людей перед пешеходными переходами положили тактильную плитку. Также благоустроили тротуары, установили современное освещение и сделали «лежачих полицейских».

После мониторинга эксперты комиссии рекомендовали подрядчику убрать строительный мусор, занизить один из колодцев и передвинуть дорожный знак.