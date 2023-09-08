В Брянске ярко завершается парковый сезон

Фото: Парки Брянска

Для жителей и гостей Брянска городские парки разработали развлекательные программы в эти выходные. «Майский» парк в Бежицком районе в субботу ждет любителей декоративно-прикладного искусства. Мастера «Палитры рукоделия» организуют выставку своих работ и проведут мастер-классы. Также желающие смогут стать зрителями детского спектакля и эстрадного концерта. В воскресенье в парке организуют танцевальную и анимационную программы.

Зажигательной танцевальной программой и концертами на протяжении двух дней будет встречать горожан парк-музей имени А.К. Толстого. К слову, недавно здесь установили обновленные деревянные скульптуры, которые наверняка станут интересной фотозоной.

Курган Бессмертия в субботу готов порадовать брянцев концертом и детским анимационным мероприятием. В воскресный день здесь пройдут концерты для почитателей современных ритмов. Кроме того, умельцы представят свое творчество и научат мастерству.

В Володарском районе областного центра парки представят концерты, мастер-классы по прыжкам и детские интерактивы. В Фокинском районе, кроме музыкальных выступлений артистов, проведут спортивный мастер-класс.

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