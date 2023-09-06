В департаменте ЖКХ рассказали о расселении аварийного жилья в Брянской области

Фото: Департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области

В Бежицком районе Брянска продолжается строительство многоквартирного дома, в котором отметят новоселье переселенцы из аварийного жилищного фонда. Многоэтажка возводится на улице Витебской.

К настоящему времени близятся к завершению монтажные работы. Одновременно специалисты занимаются внутренней отделкой и обустройством инженерных коммуникаций, сообщили в региональном департаменте ТЭК и ЖКХ.

Следует добавить, сдать новый дом планируют уже в нынешнем году. Его строительство ведется в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Кроме того, аналогичная работа проводится в Клинцах и поселке Локоть. Здесь тоже решается вопрос расселения аварийного фонда.