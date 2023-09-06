Восемь брянских кадетов МЧС получили погоны

Фото: ГУ МЧС по Брянской области

В брянской школе №59 прошла торжественная церемония вручения погон юным кадетам. Ребята обучаются в пожарно-спасательном классе. Простыми словами, одновременно с общеобразовательной программой они будут проходить профильную подготовку МЧС.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, для десятиклассников предусмотрены занятия с опорой на практическую деятельность. Такие уроки позволят всесторонне изучить особенности отважной профессии, пожарно-спасательное дело и другие аспекты.

Сегодня, 6 сентября, погоны получили восемь школьников. Кроме того, сотрудники МЧС в формате открытого урока напомнили учащимся о правилах пожарной безопасности и объяснили, как пользоваться средствами тушения огня.