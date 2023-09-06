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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 13:00

Под Брянском автоледи сбила 85-летнего велосипедиста

Пенсионер не заметил «легковушку»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Иван Иванов

Фото: Иван Иванов

ДТП зарегистрировали автоинспекторы в городе Стародубе во вторник, 5 сентября. Автомобиль и велосипеда столкнулись на дороге. 85-летний велосипедист не заметил легковушку. Он двигался на «Аисте» по улице Калинина и, выезжая на Луначарского, не пропустил ВАЗ-2111, которым управляла 43-летняя женщина. Произошло столкновение.

Несмотря на довольно серьезные травмы – закрытый перелом плеча и ушибленную рану головы – пострадавший предпочел лечиться дома, отказавшись от госпитализации. Оба водителя в момент ДТП были трезвы, уточнили в пресс-службе региональной ГИБДД.